Ministério do Trabalho: Ano de 2018 pode gerar mais de 500 mil empregos

Brasília – O ano de 2018 caminha para terminar com a criação de mais de 500 mil empregos com carteira assinada. O cenário foi informado pelo diretor do departamento de emprego e renda do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães, que classifica o número de meio milhão de empregos como uma “virada de chave” no mercado de trabalho. Confirmado 2018 com saldo positivo, será o primeiro ano com geração de emprego desde 2014.

O técnico destacou que os números observados em novembro indicam criação de emprego em ritmo mais elevado que o observado em período de melhor ritmo da atividade econômica. “Isso indica a expectativa positiva de consumidores e empresas e que o processo de recuperação econômica poderá e tem potencial de ter um crescimento do emprego mais expressivos em 2019 que em 2018”, disse Magalhães.

Sobre o mês de novembro, o técnico avaliou que o resultado com a melhor geração de emprego para o mês desde 2010 vem do otimismo de comerciantes e empresários do setor de serviços que se prepararam para as vendas de fim de ano. Ele minimizou a perda de empregos em setores como a indústria de transformação, construção civil e agropecuária. “O pico da indústria (para as vendas de fim do ano) é agosto e setembro. A construção civil tem sazonalidade negativa (em novembro) pelas chuvas e agricultura está em entressafra”, disse.