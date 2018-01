Ministério divulga sistemática do leilão de energia A-4

Brasília – O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 15, portaria com a sistemática a ser aplicada no leilão de compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, denominado leilão de energia nova A-4 e que será promovido no dia 4 de abril.

Na licitação, serão contratados empreendimentos que produzem energia a partir de fontes hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica e termelétrica a biomassa. As usinas contratadas devem entregar energia a partir de 1º de janeiro de 2022.

Empreendimentos eólicos, fotovoltaicos e termelétricos serão contratados na modalidade disponibilidade por 20 anos e hidrelétricas, na modalidade quantidade, por 30 anos.