Ministério da Economia da Alemanha diz não esperar “recessão pronunciada”

O Ministério da Economia e Energia da Alemanha afirmou nesta sexta-feira que “uma reviravolta negativa mais forte ou até uma recessão pronunciada não são atualmente esperadas”, apesar de reconhecer que o país está em uma frase de fraqueza.

Os dados em setembro, comentou a pasta, não apontam para uma retomada da atividade no terceiro trimestre, com as exportações ficando de lado e nenhum sinal de uma recuperação da indústria, embora o setor de construção permaneça forte.

“A economia alemã está em uma fase fraca. O crescimento industrial global subjugado está afetando a economia alemã, orientada para exportações”, disse o ministério.