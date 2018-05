Ministério da Cultura libera R$ 705 milhões para audiovisual

O Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual (CGFSA) aprovou, nesta segunda-feira (14), o primeiro Plano Anual de Investimentos (PAI) para o programa #AudiovisualGeraFuturo, no valor de mais de R$ 705 milhões para o setor ao longo do ano. Os recursos do PAI somam-se agora aos R$ 551 milhões já anunciados no primeiro trimestre, atingindo R$ 1,256 bilhão.

O dinheiro deverá ser aplicado na formação e capacitação, em games e realidade virtual e aumentada, em restauração e digitalização de acervos e em coproduções internacionais, além das linhas voltadas ao desenvolvimento, produção e distribuição de conteúdos de cinema e TV.

Há ainda cerca de R$ 100 milhões para operações de crédito destinadas aos segmentos de infraestrutura, tecnologia, exibição e outros. Também existe um valor disponível de R$ 120 milhões pelo Comitê Gestor. Com isso, o investimento total será de R$ 1,376 bilhão. Nunca se investiu tanto no setor audiovisual brasileiro.

O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, disse que as novas linhas de investimento serão lançadas ao longo do ano e incluem uma série de inovações, que representam um marco para o audiovisual brasileiro, com forte impacto positivo sobre o desenvolvimento do setor e do país.

Considerando as linhas já lançadas e as novas, previstas no Plano Anual de Investimento aprovado, serão investidos R$ 465 milhões em produção e desenvolvimento de cinema; e R$ 98 milhões em distribuição. Outros R$ 424 milhões serão destinados à produção, desenvolvimento e promoção de conteúdos para TV. O setor de games receberá R$ 37,7 milhões, para desenvolvimento, produção e lançamento.

De acordo com o Ministério da Cultura, todas as regiões do país serão contempladas com os recursos.