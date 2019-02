Minério de ferro atinge máxima de 6 semanas na China

Singapura – O preço do minério de ferro no mercado físico chinês atingiu a máxima de seis semanas nesta terça-feira, enquanto os contratos futuros do aço na bolsa de Xangai subiram às máximas de um mês depois de um feriado no país e em meio ao otimismo de que a demanda por aço vai continuar firme depois de uma queda nos estoques no começo de março.

O estoque de produtos de aço mantido por comerciantes na China, maior consumidor do produto, caiu em cerca de 2 milhões de toneladas nas últimas cinco semanas, para 18,67 milhões de toneladas no início de abril, refletindo uma demanda firme.

O consumo pode se fortalecer ainda mais ao longo de maio, quando a demanda por aço geralmente aumenta acompanhando a aceleração das atividades de construção civil.

O contrato mais negociado de vergalhão na bolsa de Xangai fechou a terça-feira com alta de 1,9 por cento.

“Participantes do mercado estão antecipando que o consumo irá subir ainda mais em abril e maio, e o governo também está tentando estimular a economia no curto prazo”, disse Zhou Ting, analista da Jinrui Futures, em Shenzhen.

O governo chinês acelerou os gastos com ferrovias e outros projetos em regiões mais pobres do país e também cortou impostos para pequenos negócios em uma tentativa de acelerar a economia.

O minério de ferro com entrega imediata na China subiu 0,85 por cento para 118,20 dólares por tonelada nesta terça-feira, maior patamar desde 25 de fevereiro, segundo dados compilados pela Steel Index.

As cotações já se recuperaram cerca de 13 por cento desde a mínima de um ano e meio registrada no início de março, de 104,7 dólares por tonelada.

Vinte e oito navios foram afretados na semana passada para transportar minério de ferro com entrega imediata para compradores chineses, o maior volume desde a semana encerrada em 21 de fevereiro, afirmou Jeffrey Landsberg, diretor da consultoria Commodore Research & Consultancy.

“A China continua a mostrar que sua demanda por minério de ferro de alta qualidade, que permanece a preços ainda relativamente baratos, é muito forte “, disse Landsberg, em nota.

Os estoques de minério de ferro nos portos chineses caíram ante um recorde registrado na semana passada, no primeiro recuo desde dezembro, para 107,65 milhões de toneladas ante 108,45 milhões na semana passada.

“Acreditamos que estes estoques vão recuar ainda mais em abril, com o clima quente combinado ao empurrão do governo chinês estimulando a demanda pelo usuário final”, disse o analista de recursos do Morgans Financial, James Wilson, em nota.