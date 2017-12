MG consegue prazo adicional para pagar dívida com BNDES

SÃO PAULO (Reuters) – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta quinta-feira a prorrogação por 10 anos do prazo de pagamento de uma dívida de 1,2 bilhão de reais do Estado de Minas Gerais, incluindo carência de 4 anos, em uma renegociação realizada no âmbito do programa do governo federal de auxílio aos Estados e ao Distrito Federal.

Segundo o BNDES, a dívida renegociada envolve dois empréstimos, um de 1,1 bilhão de reais do Proinveste e outro de 88,8 milhões de reais do Programa Emergencial de Financiamento (PEF 2).

Com isso, chegam a 14 os Estados que tiveram dívidas renegociadas com o BNDES, num total de 9 bilhões de reais.

No mesmo comunicado, o banco de fomento informou que o Amapá não conseguiu atender a tempo as condições para renegociar uma dívida de 420,9 milhões de reais.