México anuncia tarifas sobre produtos siderúrgicos e agrícolas dos EUA

Cidade do México – O México vai impor tarifas de 25 por cento sobre produtos siderúrgicos norte-americanos e sobre alguns itens agrícolas, disse o Ministério da Economia mexicano nesta terça-feira, depois de prometer retaliações contra as tarifas sobre metais anunciadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

O ministério publicou uma lista de novas tarifas no jornal oficial do governo, que inclui uma tarifa de 20 por cento sobre as importações de carne suína, maçãs e batatas dos EUA e taxas de 20 a 25 por cento em tipos de queijos e bourbon.

O ministério também disse que está abrindo uma cota de 350 mil toneladas livres de tarifas para importações de pernil e paleta de porco de outros países.