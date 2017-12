México amplia hedge cambial contra aumento da volatilidade

O Banco do México anunciou a ampliação de seu programa de hedge cambial, como resposta à alta volatilidade e deterioração das condições de operação do mercado, que levaram o peso à mínima em nove meses ante o dólar.

Segundo o banco central mexicano, nos leilões de moeda serão acrescidos US$ 500 milhões à atual oferta de US$ 5 bilhões.

O banco central colocou US$ 250 milhões em contratos a prazo não negociáveis de 30 dias a uma taxa de câmbio média de 19.6256 pesos por dólar e US$ 250 milhões em contratos de 57 dias a 19.6918 por dólar.

A demanda foi de US$ 255 milhões para os contratos de um mês e de US$ 375 milhões para os contratos de dois meses.

Se o peso se enfraquecer mais até o vencimento dos contratos, o banco central pagará a diferença em pesos, e se a moeda local se valorizar, o BC receberá a diferença.

Os contratos de hedge são uma forma de o banco central apoiar o mercado cambial sem esgotar as reservas internacionais do México, que atualmente estão em cerca de US$ 172,5 bilhões.

O programa de hedge de até US$ 20 bilhões foi lançado em fevereiro, após o peso registrar desvalorização recorde, ao chegar a 22 pesos por dólar.

O Banco do Mexico informou que a decisão de aumentar a oferta no programa de hedge tem por objetivo prover liquidez ao mercado e, se necessário, novas medidas poderão ser tomadas.

Pouco após o anúncio do BC, o peso se valorizou levemente, passando de 19,74 pesos por dólar na sexta-feira para 19,57 pesos por dólar hoje.