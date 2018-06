México afirma que reunião ministerial do Nafta será em julho

O ministro da Economia do México, Ildefonso Guajardo, disse nesta sexta-feira que em julho haverá uma reunião de ministros do Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta), que o país integra junto com Estados Unidos e Canadá.

“Esta negociação se mantém e os ministros se reencontrarão seguramente a partir do mês de julho”, disse Guajardo a jornalistas após uma reunião de ministros da Aliança do Pacífico, formada por México, Peru, Colômbia e Chile.

O eventual encontro seria realizado após as eleições presidenciais mexicanas de 1 de julho, mas quais o veterano esquerdista Andrés Manuel López Obrador lidera as preferências dos eleitores.

Guajardo acrescentou que “continua-se trabalhando ao nível dos negociadores” e que os países estarão atentos à convocatória no nível ministerial.

O funcionário não deu uma data exata para a reunião.