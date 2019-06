Meu papel é construir consensos, diz relator após críticas de Guedes

Brasília — Após as críticas do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao seu parecer da reforma da Previdência, o relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), afirmou em sua conta no Twitter que não quer alimentar intrigas.

“Meu papel como relator é construir consensos, e não alimentar intrigas”, disse na rede social. “Tenho responsabilidade com o Brasil e compromisso com a reforma da Previdência”, acrescentou.

Mais cedo, Guedes criticou a retirada da capitalização da proposta e disse que o parecer mostrava a falta de compromisso do Congresso com as futuras gerações. O ministro também acusou o relator de ceder ao lobby de servidores públicos ao prever uma regra de transição mais branda para funcionários mais antigos conseguirem manter aposentadoria com o último e mais alto salário da carreira.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que estava em São Paulo, convocou uma entrevista coletiva para rebater as acusações do ministro e defender os parlamentares. “O governo é uma usina de crises”, disse.

“Nós blindamos a reforma das crises que são geradas todos os dias pelo governo. Cada dia um ministério gerando uma crise. Hoje infelizmente foi meu amigo Paulo Guedes, numa crise desnecessária, num momento em que o Parlamento assumiu a responsabilidade pela reforma”, afirmou Maia.