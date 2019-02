Mesmo sem cortar Selic, Brasil cai de novo em ranking de juros reais

São Paulo – O Brasil voltou a cair no ranking mundial de juros reais, divulgado a toda reunião do Copom pelo site MoneYou em parceria com a Infinity Asset Management.

A taxa de juros reais toma os juros nominais e subtrai a inflação projetada para os próximos 12 meses.

Nesta quarta-feira (06), a Selic foi mantida em 6,5% pela sétima vez seguida. No entanto, como a nossa inflação segue fraca e outros países estão subindo juros, a posição relativa mudou.

O Brasil, que já chegou a ser líder absoluto em juros reais, caiu mais uma posição desde dezembro e hoje está atrás de seis países: Turquia, Argentina, México, Rússia, Indonésia e Índia.

Os últimos lugares são de Reino Unido, Áustria, Holanda e Hungria, todas com juros negativos. A média geral é de 0,16%.

Veja a taxa de juros reais (juro atual menos inflação dos próximos 12 meses) das 40 economias analisadas: