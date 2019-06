Mesmo passada a recessão, 21,5 mil empresas fecharam em 2017, diz IBGE

Rio de Janeiro — No ano de 2017, após o país ter enfim conseguido se livrar da recessão, ainda foram fechadas 21,5 mil empresas em todo o território brasileiro. Os dados são das Estatísticas do Cadastro Central de Empresas, divulgados nesta quarta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Havia cinco milhões de empresas e outras organizações formais ativas no ano de 2017. O resultado significa que o Brasil perdeu 363.125 empresas em relação ao patamar do período pré-recessivo, o universo de organizações existente em 2013. No mesmo período, foram extintos 3,227 milhões de empregos nessas empresas.

No último dia do ano de 2017, as empresas e organizações brasileiras ocupavam 51,9 milhões de pessoas, sendo 45,1 milhões delas assalariadas. No ano, foram pagos R$ 1,7 trilhão em salários e outras remunerações. O salário médio mensal foi R$ 2.848,77, o equivalente a três salários mínimos.

Em relação a 2016, o pessoal ocupado aumentou 1,0%, com 550,7 mil assalariados a mais, mas 22,6 mil sócios e proprietários a menos. O total de salários e outras remunerações subiu 2,4%, enquanto o salário médio mensal cresceu 4,9%, em termos reais.

Em 2017, o segmento de Comércio manteve a maior fatia de empresas e outras organizações (37,5%), do total de ocupados (21,9%) e de trabalhadores assalariados (19,5%).

A atividade Administração pública, defesa e seguridade social foi responsável pela maior parcela de salários e outras remunerações pagas, 24,4% da massa de rendimentos recebidos pelos trabalhadores.