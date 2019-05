Mesmo com incerteza sobre Brexit, desemprego do Reino Unido fica em 3,8%

Londres – A taxa de desemprego no Reino Unido recuou a 3,8% no trimestre até março, no menor nível desde 1974, num sinal positivo do mercado de trabalho mesmo em meio às preocupações com a relação futura do país com a União Europeia, após a saída do bloco (Brexit). No trimestre até fevereiro, o desemprego estava em 3,9%, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam manutenção da taxa em 3,9%.

O salário médio excluindo-se bônus avançou 3,3% no trimestre até março, um pouco abaixo da alta de 3,4% dos três meses até fevereiro. A expectativa, nesse caso, era de nova alta de 3,4%.