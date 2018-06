Mesmo com greve, Brasil tem superávit comercial de US$ 5,981 bi em maio

Brasília – O Brasil registrou superávit comercial de 5,981 bilhões de dólares em maio, mês fortemente impacto pela greve dos caminhoneiros que reduziu os volumes embarcados e desembarcados, divulgou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), nesta sexta-feira.

Em pesquisa da Reuters, a expectativa era de saldo positivo em 7,5 bilhões de dólares no mês passado.

As exportações somaram 19,241 bilhões de dólares no período, 2,5 por cento menores que no mês anterior, enquanto as importações alcançaram 13,260 bilhões de dólares.