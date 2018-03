Merkel espera reverter tarifas “ilegais” dos EUA

Berlim – A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, está apoiando as negociações para evitar as tarifas dos Estados Unidos sobre a importação de aço e alumínio. Merkel considera que a sobretaxa é ilegal e disse que a Europa irá retaliar de maneira “inequívoca” se for necessário.

A União Europeia está buscando uma isenção das tarifas para o bloco. A sobretaxa sobre a importação de metais do presidente dos EUA, Donald Trump, entra em vigor na próxima sexta-feira, mas Canadá e México foram isentados temporariamente.

Merkel disse ao Parlamento alemão nesta quarta-feira que “nós vamos, é claro, continuar apoiando as negociações, mas, se necessário, tomaremos medidas contrárias sem ambiguidade”. Os líderes da UE devem discutir a questão na cúpula do bloco na quinta-feira. “Acreditamos que essas tarifas são ilegais e achamos que são prejudiciais, mas é claro que devemos aguardar os desenvolvimentos”, disse a chanceler alemã.