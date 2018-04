Merkel e Macron devem pressionar Trump sobre questão do aço

O presidente da França, Emmanuel Macron, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, vão pressionar o presidente dos EUA, Donald Trump, esta semana a isentar a União Europeia permanentemente de tarifas sobre importações de aço e alumínio, afirmou hoje a comissária de Comércio da UE, Cecilia Malmström.

Segundo Malmström, a UE estará pronta para revidar com medidas próprias no próximo mês se Washington decidir tarifar o aço e alumínio comprados do bloco.

EUA e UE estão negociando a questão, mas Malmström insistiu que Washington não pode contar com nenhuma concessão dos europeus. “Esperamos uma isenção permanente e sem condições”, disse a comissária.

Macron chega a Washington nesta segunda-feira e Merkel viaja para os EUA na quinta-feira (26). Fonte: Associated Press.