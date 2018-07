Merkel diz que UE está pronta a retaliar contra eventual tarifa dos EUA

Berlim – A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse nesta sexta-feira que a União Europeia (UE) está pronta para retaliar contra eventual tarifa dos EUA sobre a importação de automóveis, afirmando que a “situação no comércio global é séria”.

De acordo com Merkel, a UE está trabalhando em contramedidas, “mas esta é, de longe, a pior solução”. “Eventual tarifa dos EUA sobre carros violaria OMC (Organização Mundial do Comércio) e prejudicaria todos”, enfatizou a chanceler.

Essa semana, Trump voltou a ameaçar tarifar as importações de automóveis europeus, destacando uma “tremenda retaliação” se sua reunião com representantes da União Europeia no próximo dia 25 não render o que ele considera um acordo justo de comércio.

“As conversas são nossas ações preferidas”, disse Merkel. “Mas se elas não levarem a resultados, nós, da União Europeia, como você já ouviu falar, discutiremos medidas contrárias. Mas essa é, de longe, a pior solução”, argumentou a chanceler.