Merkel anuncia acordo com Macron para reforma da zona do euro

Meseberg – A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou nesta terça-feira que conseguiu encontrar uma “boa solução” com o presidente da França, Emmanuel Macron, para a reforma da zona do euro que inclui um orçamento comum para o bloco e a reconversão do fundo de resgate em uma versão europeia do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Merkel fez estas declarações em Meseberg, nos arredores de Berlim, em um pronunciamento conjunto com Macron, durante uma sessão de trabalho dos dois Executivos para tentar pactuar suas posições em relação à cúpula de líderes da UE de 28 e 29 de junho, onde deve ser decidido o futuro da zona do euro e uma solução para a crise migratória.

O orçamento para a zona do euro será “paralelo” ao marco plurianual da União Europeia (UE) e terá a “convergência” entre países como objetivo, enquanto o desenvolvimento do fundo de resgate – denominado Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) – servirá para dotar a zona do euro de um “instrumento extra” para melhorar sua “estabilidade” e enfrentar “problemas de liquidez”.