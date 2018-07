Mercosul e Singapura anunciam início de negociações comerciais

Puerto Vallarta, México – O Mercado Comum do Sul (Mercosul) e Singapura anunciaram nesta segunda-feira o início das negociações comerciais durante a 13ª Cúpula da Aliança do Pacífico em Porto Vallarta, no México.

O acordo foi formalizado ao término de um “diálogo exploratório” bem-sucedido entre as partes, informaram fontes diplomáticas do Uruguai, que ocupa a presidência do bloco sul-americano atualmente.

Ambas as partes elaboraram um documento estabelecendo os termos de referência para conduzir as negociações, cuja primeira rodada será realizada ainda este ano. O lançamento do entendimento com Singapura acontece em “um contexto de grande dinamismo” da agenda externa do Mercosul caracterizada pela amplitude.

Singapura é considerada um referente do livre-comércio com uma ampla experiência em negociações comerciais, com mais de 20 acordos de grande alcance, e como um parceiro importante para o comércio de serviços internacionais.

Conforme o documento, Singapura é o primeiro país da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) com o qual o Mercosul começa a ter negociações comerciais. No ano passado, o comércio entre Mercosul e Singapura alcançou os US$ 3,5 bilhões.