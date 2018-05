Mercosul e Coreia do Sul iniciam diálogo para acordo de livre-comércio

Os países do Mercosul e a Coreia do Sul iniciaram, nesta sexta-feira (25), negociações em busca de um acordo de livre-comércio, afirmou em comunicado o Ministério das Relações Exteriores do Uruguai.

A reunião dos ministros das Relações Exteriores do bloco e da Coreia do Sul foi realizada em Seul, com o ministro do Comércio da República da Coreia, Hyun Chong Kim.

“O Mercosul e a Coreia pretendem alcançar um acordo comercialmente significativo, mutuamente benéfico e equilibrado, que promova o comércio e o investimento recíprocos. As partes compartilham que o acordo que será negociado deveria ter como objetivos principais a criação de emprego, promover o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida de seus habitantes”, diz a nota oficial.

O Mercosul está negociando um acordo de livre-comércio com a União Europeia há quase 20 anos, com uma pausa entre 2004 e 2010. Houve diversas reuniões no ano passado, mas as negociações entraram novamente em um período de estagnação no fim de abril de 2018, porque não resolveram as posições no setor automobilístico.

No caso do Uruguai, o país tem sua própria controvérsia sobre os acordos comerciais, que se originam dentro do governo.

As diferenças na coalizão de esquerda Frente Ampla, o partido que governa o Uruguai desde 2005, são permanentes entre setores opostos ao livre-comércio, como o Partido Comunista, que temem qualquer acordo que viole os equilíbrios trabalhistas, e o Ministério das Relações Exteriores ou do Ministério da Economia, ambos propensos à abertura comercial.