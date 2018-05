Mercosul e Canadá se reunirão para rodada de negociação no Brasil

Assunção – Representantes do Mercosul e do Canadá se reunirão no Brasil entre os dias 11 e 15 de junho para a conclusão da primeira rodada de negociação de um acordo de livre-comércio entre o país e o bloco econômico sul-americano, que também é formado por Argentina, Paraguai e Uruguai.

O vice-ministro de Relações Econômicas e Integração do Paraguai, Luis Fernando Ávalos, confirmou nesta quarta-feira o encontro, resultado dos pactos alinhados em março, tanto em Assunção quanto na cidade canadense de Ottawa.

“A rodada de Ottawa tratou de 40% ou 50% dos capítulos, agora será uma rodada completa de 11 a 15 de junho”, explicou Ávalos.

A agenda inclui outra reunião em setembro, no Canadá, e uma quarta prevista para dezembro, já na América do Sul.

Após estas sessões, os negociadores estimam um prazo de nove meses para tratar de produtos, coberturas e prazos, entre outros aspectos, ainda que prevejam um “processo extremamente rápido”.

O vice-ministro destacou a importância do papel do Paraguai durante sua presidência no Mercosul, lembrando das negociações com a Coreia do Sul e o próprio Canadá.

Apesar das instabilidades, política do Brasil e econômica da Argentina, Ávalos afirmou que não observou nenhum tipo de preocupação por parte dos países com os quais procurou relação comercial.

“Acredito que estas negociações e acordos são elementos positivos que contribuem para uma movimentação comercial maior, reforçando a economia local”, concluiu o paraguaio.