Mercosul e Canadá darão início a negociações de livre-comércio

Assunção – O chanceler paraguaio, Eladio Loizaga, confirmou nesta terça-feira que o Mercosul e o Canadá darão início na sexta-feira, em Assunção, às negociações na busca de um tratado de livre-comércio “amplo” entre o bloco sul-americano e o país americano.

A reunião incluirá os chanceleres do bloco regional (Loizaga pelo Paraguai, Jorge Faurie pela Argentina, Aloysio Nunes pelo Brasil e Rodolfo Nin Novoa pelo Uruguai) e o ministro de Comércio do Canadá, François-Philippe Champagne, com os negociadores desse país.

“Com este lançamento conclui o trabalho prévio vinha sendo feito entre o Mercosul e o Canadá. Há um esquema de temas que vão ser considerados no processo negociador”, disse o chanceler do Paraguai, país que ostenta a presidência temporária do Mercosul.

Loizaga acrescentou que as negociações com o Canadá abrangerão âmbitos similares das trabalhadas com a União Europeia, como bens e serviços, compras governamentais e propriedade intelectual.

Desde a Chancelaria paraguaia foi informado que o ato inicial consistirá em reunião privada entre Loizaga, como representante do Mercosul, e Champagne, como líder da comitiva canadense.

Depois participarão da reunião os outros chanceleres do Mercosul e finalmente se unirão as equipes negociadoras de ambos blocos, em um encontro que será realizado na sede de Relações Exteriores em Assunção.

Mercosul e o Canadá acordaram em setembro no Rio de Janeiro definir os objetivos do acordo de livre-comércio que começarão a negociar a partir de agora, após destacar o enorme potencial que pode ter um aumento do comércio e dos investimentos entre ambas as partes.

As duas partes tinham trocado previamente em abril, em Buenos Aires (Argentina), informações sobre as experiências em negociações econômicas e comerciais.

Os principais pontos foram em matéria de comércio de bens e serviços, tratamento de barreiras não-tarifárias – barreiras técnicas ao comércio, medidas sanitárias e fitosanitárias -, investimentos, compras governamentais, assuntos laborais e do meio ambiente.