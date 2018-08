Mercados sinalizam risco recente de recessão, diz Fed

San Francisco – Um intervalo cada vez menor entre os custos de financiamento de curto e longo prazos poderiam sinalizar um maior risco de uma recessão nos Estados Unidos, diz um estudo de pesquisadores do Federal Reserve de San Francisco publicado nesta segunda-feira.

A pesquisa se baseia em análises de profundidade da diferença entre os rendimentos dos Treasuries de três meses e dez anos, um intervalo que, como outras medidas de taxas de curto e longo prazo, diminuiu nos meses recentes.

Várias autoridades do Fed citaram este achatamento da curva de retorno como uma razão para interromper as altas de juros, uma vez que historicamente toda vez que se inverte, com juros de curto prazo acima das taxas de longo prazo, ocorre uma recessão.

O estudo, publicado pela mais recente Carta Econômica do Fed de San Francisco, reforça essa visão.

“À luz da evidência e seu poder de predizer recessões, a evolução recente da curva de rendimentos sugere que o risco de recessão pode estar crescendo”, escreveram os assessores de pesquisa do Fed de San Francisco Michael Bauer e Thomas Mertens.

No entanto, notaram, “o achatamento da curva de rendimentos não fornece sinais de uma recessão iminente” porque as taxas de longo prazo, embora em queda em relação às taxas de curto prazo, permanecem acima delas.

O rendimento do Treasury de 10 anos nesta segunda-feira estava cerca de três quartos de um ponto percentual mais alta que o rendimento do papel de três meses .

Essa é uma distância “confortável” de uma inversão, que é o verdadeiro sinal de uma recessão, escreveram eles.

O Fed deve continuar elevando os juros pelo menos nos dois próximos trimestres. Os mercados esperem elevação das taxas apenas uma vez no próximo ano, enquanto autoridades do Fed esperem elevá-las três vezes em 2019.