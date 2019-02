Mercados chineses avançam com ações do setor de recursos básicos

Xangai / Tóquio – Os mercados da China interromperam uma sequência de três dias de quedas nesta quarta-feira, sustentados pela alta nas ações do setor de recursos básicos.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,48 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,7 por cento.

As blue-chips do setor industrial ainda eram negociadas perto das mínimas recentes depois que o regulador de títulos do país alertou para aquisições “brutais” por gestores de ativos que usam fundos ilegais.

O restante da região também registrou ganhos, com os investidores cobrindo posições vendidas e de olho na próxima reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, avançava 0,44 por cento às 7:42.