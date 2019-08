Mercado reduz previsão para o PIB de 2019 e para a Selic de 2020

São Paulo — O mercado reduziu a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). A previsão agora é de 0,80% em 2019, 0,03 ponto percentual a menos, com a produção industrial quase estagnada com um aumento de apenas 0,08% previsto, de 0,15% na semana anterior.

Em 2020 o crescimento do PIB foi calculado em 2,10%, de 2,20% antes.

A previsão para a taxa a taxa básica de juros em 2020 também caiu, em meio a reduções tanto nas expectativas para a inflação quanto para o crescimento neste ano e no próximo.

A pesquisa Focus que o Banco Central divulgou nesta segunda-feira mostrou que a Selic deve terminar 2020 a 5,25% na opinião dos economistas consultados, de 5,50% estimados antes. Para este ano, continua projeção de 5%. Atualmente, a Selic está no piso histórico de 6,0%.

O Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, continua vendo os juros a 5% em 2019 e a 5,13% em 2020, na mediana das projeções.

O levantamento semanal apontou que as expectativas para a alta do IPCA recuaram respectivamente a 3,65% e 3,85% neste ano e no próximo, de 3,71% e 3,90% antes.

O centro da meta oficial de 2019 é de 4,25% e, de 2020, de 4%, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Dólar

O relatório também mostrou alteração no cenário para a moeda norte-americana em 2019. A mediana das expectativas para o câmbio no fim deste ano foi de R$ 3,78 para R$ 3,80, ante R$ 3,75 de um mês atrás.

Para o próximo ano, a projeção para o câmbio seguiu em R$ 3,81 ante R$ 3,80 de quatro pesquisas atrás.

Superávit comercial

Os economistas alteraram a projeção para a balança comercial em 2019, de superávit comercial de US$ 52,00 bilhões para US$ 52,85 bilhões. Um mês atrás, a previsão era de US$ 52,00 bilhões. Para 2020, a estimativa de superávit passou de US$ 48,03 bilhões para US$ 49,00 bilhões. Há um mês, estava em US$ 46,40 bilhões.

Na estimativa mais recente do BC, o saldo positivo de 2019 ficará em US$ 46,0 bilhões. Esta projeção foi atualizada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de junho.

No caso da conta corrente, a previsão contida no Focus para 2019 passou de déficit de US$ 21,25 bilhões para déficit de US$ 20,00 bilhões, ante US$ 22,00 bilhões de um mês antes. Para 2020, a projeção de rombo seguiu em US$ 31,47 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 32,50 bilhões.

O BC projeta déficit em conta de US$ 19,3 bilhões em 2019.

Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o resultado deficitário nos próximos anos.

A mediana das previsões para o IDP em 2019 seguiu em US$ 85,00 bilhões, igual a um mês atrás. Para 2020, a expectativa foi de US$ 84,68 bilhões para US$ 84,36 bilhões, ante US$ 85,28 bilhões de um mês antes.

O BC projeta IDP de US$ 90,0 bilhões em 2019.