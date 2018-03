Mercado de trabalho permanece apertado, diz Livro Bege do Fed

Washington – As empresas estão reportando um aperto persistente no mercado de trabalho nos Estados Unidos, com a aceleração dos ganhos salariais em muitas regiões, disse o Federal Reserve nesta quarta-feira em um relatório que reforçou a possibilidade de aumento das taxas de juros.

A avaliação do banco central dos EUA parece indicar um ligeiro fortalecimento do mercado de trabalho desde a última edição do Livro Bege, em meados de janeiro.

“Em todo o país, as fontes observaram o aperto persistente do mercado de trabalho e a forte demanda por trabalhadores qualificados”, disse o Fed no relatório, uma coleção de informações anedóticas das empresas reunidas antes de cada reunião de política monetária.

“Vários distritos relataram terem continuada escassez de trabalhadores na maioria dos setores”, de acordo com o relatório, que diz que eles eram frequentemente registrados por empresas nos setores de construção, tecnologia da informação e manufatura.

O Fed também observou que quatro dos seus 12 distritos viram um “aumento acentuado” nos preços do aço devido, em parte, a uma queda na concorrência estrangeira. O presidente Donald Trump anunciou na semana passada um plano para impor uma tarifa de 25 por cento sobre as importações de aço.

No geral, a atividade econômica dos EUA se expandiu a um ritmo “modesto a moderado” em janeiro e fevereiro e os ganhos de preços foram moderados, disse o Fed. Essas avaliações foram semelhantes às do relatório anterior do Livro Bege.

Os mercados financeiros esperam que o banco central dos EUA aumente as taxas de juros no final deste mês. Os membros do Fed projetaram, em seu encontro de dezembro passado, três aumentos tarifários para 2018. Eles também elevaram as taxas naquela reunião.

Uma série de membros do Fed argumentou nas últimas semanas que as taxas precisam aumentar gradualmente para manter o aperto no mercado de trabalho para uma eventual alta da inflação.

Embora o relatório do Livro Bege não seja uma pesquisa sistemática, ele reflete o senso de cada distrito da economia regional.

O Fed de São Francisco compilou o relatório desta quarta-feira com informações dos 12 distritos do banco central coletadas até 26 de fevereiro de 2018.