Mercado de cartões no Brasil cresce 15% no 3º trimestre

São Paulo – As compras pagas com cartões no Brasil subiram 14,7 por cento no terceiro trimestre sobre um ano antes, reforçando os sinais de retomada do consumo e com a entrada de mais empresas no setor.

Segundo a entidade que representa a indústria de meios de pagamentos, Abecs, as transações de julho e setembro somaram 391,1 bilhões de reais. Deste total, 244,4 bilhões de reais foram pagos com cartões de crédito, outros 143,8 bilhões de reais na modalidade débito e 2,9 bilhões de reais com pré-pagos.

No ano até setembro, os pagamentos com cartões movimentaram 1,11 trilhão de reais, volume 14 por cento maior ano a ano. A Abecs projeta montante de 1,5 trilhão de reais para 2018.

“A expansão dos meios eletrônicos de pagamento continua ocorrendo de forma expressiva, incentivado pelos investimentos do setor em aceitação, inovação, criação de novos produtos e serviços e também pela mudança de hábito do consumidor”, disse o presidente da Abecs, Fernando Chacon, em nota.