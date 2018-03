Mensagem dos EUA sobre tarifas para Brasil é boa notícia, diz Temer

Brasília – O presidente Michel Temer afirmou ser uma “boa notícia” a mensagem dada pelos Estados Unidos nesta quarta-feira de que devem iniciar conversas em breve com o Brasil sobre possível isenção das tarifas de importação sobre o aço e o alumínio impostas pelo governo norte-americano.

“Um dos fatos que muito aflige o setor industrial hoje do Brasil é essa taxação imposta pelo governo norte-americano em relação ao aço e ao alumínio, e estou vendo agora uma declaração feita pela Casa Branca de que o Brasil é um dos países com quem começarão as negociações visando a eventual exceção das tarifas sobre importação de aço e alumínio”, disse Temer em discurso na abertura de reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, no Palácio do Planalto.

“As novas tarifas, mensagem da Casa Branca, não se aplicarão enquanto estivermos conversando sobre o tema. Portanto, uma boa notícia que acho que traz bons augúrios para a reunião do nosso Conselho”, acrescentou.

Mais cedo nesta quarta, o representante de Comércio norte-americano, Robert Lighthizer, disse em audiência na Câmara dos Deputados dos EUA que o país deve iniciar em breve conversas com o Brasil, depois que já foram iniciados diálogos com a União Europeia, Argentina e Austrália.

Os EUA já concederam isenções para o Canadá e o México das tarifas que foram impostas no início deste mês pelo presidente Donald Trump.