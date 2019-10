Membro do Fed que foi contra cortes nos juros diz que tem “mente aberta”

O presidente do Federal Reserve de Boston, Eric Rosengren, que se opôs aos dois cortes na taxa de juros do banco central dos Estados Unidos este ano, disse nesta sexta-feira que continua atento para ver se a desaceleração do crescimento global e as tensões comerciais começaram a ter efeitos mais amplos na economia norte-americana.

“Eu ainda tenho a mente aberta”, disse Rosengren à CNBC em uma entrevista. As autoridades do Fed se reunirão nos dias 29 e 30 de outubro, e os mercados financeiros estão precificando um terceiro corte em 2019 para essa reunião.

“Ainda temos mais dados entre agora e a data da reunião. Vou ficar bastante atento ao que está acontecendo com qualquer coisa que indique que o consumidor está mudando de opinião”, disse Rosengren, acrescentando que um relatório recente mostra que os gastos com automóveis continuam fortes.

Ele repetiu suas preocupações sobre as empresas que acumulam dívidas para aproveitar as taxas de juros muito baixas, uma situação que ele teme poder agravar qualquer desaceleração futura.