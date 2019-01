Membro do Fed alerta para risco de recessão se juros subirem mais

A economia dos Estados Unidos está em boa forma, mas pode ser levada a uma recessão se o Banco Central for “longe demais” na alta das taxas de juros, disse nesta quarta-feira um membro do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano).

Esse foi outro elemento tranquilizador para os mercados financeiros de um dos integrantes do comitê de política econômica que, oito vezes ao ano, decido os rumos da taxa de juros.

James Bullard, presidente do banco do Fed de St. Louis, um dos 12 do sistema do Fed e membro votante do comitê, classificou a taxa de juros atual em “bom nível”, em uma entrevista ao The Wall Street Journal.

Após quatro aumentos no ano passado, o Fed estaria “a beira de ir longe demais e possivelmente chegar à recessão” se os juros subirem, disse Bullard, acrescentando que estaria disposto a reduzi-las, se fosse necessário.

O prognóstico trimestral do Banco Central em dezembro mostrou que os funcionários do Fed ainda esperam mais dois aumentos em 2019.

A perspectiva de mais aumentos, que poderiam desacelerar a economia, assustou investidores e levou à queda dos mercados financeiros americanos e globais no fim do ano passado.

O Fed deveria prestar atenção a esta mensagem, disse Bullard, já que “na última década, o mercado foi muito mais preciso que o próprio comitê”.