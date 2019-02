Membro do BCE diz que zona do euro não está enfrentando recessão

Budapeste – A incerteza sobre o crescimento aumentou na zona do euro, particularmente com dados fracos vindos da Alemanha, mas a economia está passando por uma desaceleração e não enfrenta uma recessão, disse nesta segunda-feira o membro do Banco Central Europeu Edwald Nowotny.

“Espero que consigamos superar essas influências negativas”, disse Nowotny a jornalistas durante uma conferência. “Não há perspectiva de uma recessão”.

Falando sobre a inflação, Nowotny disse que há até sinais positivos para o aumento dos preços devido às altas salariais.