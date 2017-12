Meirelles diz que população começa a viver com inflação baixa

São Paulo – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a população brasileira começa a viver com inflação baixa e, com isso, as pessoas conseguem chegar ao fim do mês com um salário que tem o mesmo poder de compra. O ministro participa da cerimônia de entrega de 900 unidades habitacionais do condomínio Residencial Rubi III a V do Programa Minha Casa, Minha Vida, em Limeira (SP).

Em sua fala, o ministro ressaltou o trabalho do governo federal como provedor de serviços básicos. “Temos um serviço básico que é providenciar moradia”, disse. Ele também destacou a geração de postos de trabalho que vem reduzindo a taxa de desemprego no País. Meirelles destacou a criação de um milhão de vagas nos últimos meses, conforme mostrou a Pnad Contínua divulgada nessa semana. “[Com isso,] cresce o número de pessoas que se anima a procurar emprego”, observou.

Meirelles destacou que o governo Michel Temer está colocando o País para funcionar e, principalmente, começa a dar a todos os brasileiros a oportunidade de “ganhar a vida, progredir, crescer e procurar um emprego melhor”.

Também presente na cerimônia, o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, fez um breve discurso logo após Meirelles e no qual tratou de defender a “recuperação das contas públicas”. “Desde que o presidente Michel Temer assumiu, foi realizado um grande trabalho para colocar o Brasil nos trilhos, para que vocês consigam colocar mais comida na mesa”, disse Baldy, que foi nomeado no dia 22 de novembro.

Também participam do evento, além do presidente Michel Temer, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Wellington Moreira Franco, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi. O governador disse que São Paulo investiu R$ 20 mil por apartamento no programa Minha Casa, Minha Vida em Limeira.