Meios de pagamentos avançam com regulação, diz Tombini

Fortaleza – O presidente do Banco Central (BC), Alexandre Tombini, afirmou nesta segunda-feira, 4, que a regulamentação dos meios de pagamento, incluindo os serviços móveis, contribuirá para importantes avanços dessa atividade.

“Serviços com cartões pré-pagos, cartões de crédito e moedas eletrônicas passam a contar com regulação”, afirmou. “Estamos disponibilizando a regulamentação da lei, o que permite o desenvolvimento efetivo da atividade de pagamentos móveis no país.”

De acordo com Tombini, a regulamentação trata do processo de autorizações, gerenciamento de risco, contas de pagamento e fiscalização e vigilância do sistema. Ele participa do V Fórum sobre Inclusão Financeira, em Fortaleza.

Tombini disse também que a inflação elevada reduz o potencial de crescimento e geração de renda e emprego. Segundo o presidente do BC, a política monetária permanece vigilante.

Conforme Tombini, a literatura mostra que a inflação causa distorções e prejuízos, como a deterioração da confiança de empresários e consumidores. “O Banco Central tem agido para fazer com que a variação de preços em 12 meses seja percebida como um processo de curta duração.”

Ainda na análise do presidente do banco, a persistência da inflação tende a diminuir a confiança e comprometer o processo de tomada de decisão para investimento e consumo. “Para que a inflação em 12 meses se revele de curta duração, a política monetária deve se manter especialmente vigilante”, disse.