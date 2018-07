May se reunirá com líderes europeus em semana crucial para o Brexit

A primeira-ministra britânica Theresa May visitará nesta semana os líderes de Alemanha e Holanda antes de reunir seu governo para decidir finalmente que relação comercial seu país quer ter com a União Europeia no futuro, disse seu porta-voz nesta segunda-feira.

May está sob pressão dos eurocéticos de seu Partido Conservador para manter sua promessa de uma separação limpa da União Europeia, mas também está ficando sem tempo para chegar a um acordo com Bruxelas se quiser manter fortes laços comerciais.

Depois de se reunir com vários líderes europeus na semana passada em Londres e em Bruxelas, aproveitando uma cúpula europeia, May viajará à Holanda e à Alemanha para se encontrar com o primeiro-ministro holandês Mark Rutte e a chanceler alemã Angela Merkel.

Na sexta-feira, ela reunirá um gabinete dividido para limar diferenças e apresentar uma frente unida, antes de efetivar sua saída da UE, em março de 2019, porque seu governo não decidiu exatamente qual futuro almeja.

May insistiu nesta segunda-feira, ante a Câmara dos Comuns, que quer abandonar o mercado único da UE, a união aduaneira e o sistema judicial europeu, algo difícil de combinar com seu desejo de que haja um comércio sem fricções com os europeus e de que a fronteira com a Irlanda do Norte se mantenha aberta.

O líder trabalhista Jeremy Corbyn lhe lembrou das diferenças de seu governo ao afirmar que “está presa entre duas facções beligerantes. Mas agora precisa escolher um lado”.

May lhe respondeu que tinha escolhido “o lado do povo britânico”.