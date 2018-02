May firma acordos de U$ 13 bilhões do Reino Unido com a China

Xangai, China – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, partiu da China com acordos de mais de 13,26 bilhões de dólares assinados ao final de uma missão comercial de três dias durante a qual o presidente chinês, Xi Jinping, prometeu expandir a “era de ouro” do relacionamento.

O Reino Unido está tentando se reinventar como nação comercial global desde o referendo de 2016 que decidiu pela saída do país da União Europeia, e a China, a segunda maior economia do mundo, está no topo da lista de países com os quais Londres quer assinar um acordo de livre comércio.

Falando durante uma cúpula de negócios em Xangai, a capital comercial da China, May disse que o Reino Unido está determinado a ajudar a concretizar a visão de globalização de Xi e uma economia chinesa mais aberta.

“Enquanto isso, o Reino Unido está se preparando para deixar a União Europeia. Estamos aproveitando a oportunidade para nos tornarmos um Reino Unido global ainda mais aberto para o exterior, aprofundando nossas relações comerciais com nações de todo o mundo — incluindo a China”, disse.

O investimento chinês está ajudando o Reino Unido a desenvolver a infraestrutura e criar empregos, cerca de 50 mil empresas estão importando bens da China e mais de 10 mil estão vendendo seus produtos para o país asiático, acrescentou.

“Acertamos medidas para trazer mais dos alimentos e bebidas internacionalmente renomados do Reino Unido para a China, para abrir o mercado para alguns dos provedores de serviços financeiros de nível mundial do Reino Unido”, afirmou May.

Os 13,26 bilhões de dólares em acordos criarão mais de 2.500 empregos em todo o Reino Unido, disse o governo britânico.

As empresas britânicas de serviços financeiros sozinhas já garantiram acordos de mais de 1 bilhão de libras esterlinas e acesso a mercados que significarão 890 empregos, informou o governo, sem dar detalhes.

Pequim vê Londres como um aliado importante em seu apelo por mercados globais mais abertos, apesar dos temores generalizados na comunidade empresarial estrangeira com a dificuldade de se operar na China, e os dois países se referem a uma “era de ouro” nas relações.

Xi disse a May na capital chinesa na quinta-feira que as duas nações deveriam “dar um novo significado aos laços bilaterais de maneira a forjar uma versão aprimorada da ‘Era de Ouro'”, de acordo com a mídia estatal.