May e Trudeau se reúnem antes do início da Cúpula do G7

La Malbaie – Os primeiros-ministros do Canadá, Justin Trudeau, e do Reino Unido, Theresa May, se reuniram nesta sexta-feira na cidade canadense de La Malbaie pouco antes do início da 44ª Cúpula do G7.

Trudeau e May mantiveram uma reunião bilateral de 30 minutos, após a qual o primeiro-ministro canadense tinha previsto se reunir com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

A 44ª Cúpula do G7 deve começar oficialmente hoje no hotel de luxo Le Manoir Richelieu de La Malbaie, cerca de 140 quilômetros de Québec, às 11h45 local (12h45, em Brasília) com a presença dos líderes da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

Trudeau manteve reuniões na quarta-feira e quinta-feira com o presidente francês, Emmanuel Macron, enquanto ontem manteve conversas telefônicas com May e com o novo primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, pouco antes de chegarem ao Canadá para participar da cúpula.

Na noite da quinta-feira, Trudeau manteve uma reunião bilateral com os dois representantes da União Europeia (UE) na cúpula, o presidente do Conselho da Europa, Donald Tusk, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Fontes da UE apontaram à Agência Efe que durante a reunião entre Tusk, Juncker e Trudeau, os três políticos discutiram os preparativos para a cúpula, especialmente no que se refere às discussões sobre comércio.

Os três dirigentes também trataram sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a situação na Coreia do Norte e a crise da Venezuela.

Mas nesta intensa atividade diplomática prévia ao início da cúpula destaca-se a falta de encontros bilaterais e conversas entre Trudeau e o presidente americano, Donald Trump.

Também não foram anunciadas reuniões bilaterais entre Trump e outros dirigentes durante as pouco mais de 24 horas que o presidente americano estará em La Malbaie.

A Casa Branca anunciou nesta quinta-feira que Trump encurtará sua presença na reunião e deixará o Canadá no sábado para viajar para Singapura, onde em 12 de junho se reunirá com o líder norte-coreano Kim Jong-Un.

As relações entre Trump e os seus principais aliados ocidentais esfriaram consideravelmente nos últimos dias pela política comercial dos Estados Unidos.

Nas últimas horas, Trump, Macron e Trudeau trocaram, através de Twitter e coletivas de imprensa, mensagens cada vez mais agressivas sobre os objetivos da Cúpula do G7.