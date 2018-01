Marun diz que governo não vê motivo para ceder na Previdência

Brasília – O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse nesta terça-feira que o governo do presidente Michel Temer não tem motivo para fazer novas concessões na proposta de reforma da Previdência, mas ponderou que o Palácio do Planalto segue aberto ao diálogo com os parlamentares.

Marun disse a jornalistas que, embora aberto ao diálogo, não interessa ao Planalto o que chamou de ideias que não levam a lugar algum.

Ele também disse que a estratégia do governo para a Previdência tem sido “extremamente exitosa” e que o Planalto tem pesquisas que apontam a queda na rejeição à reforma e que isso tem reflexo nos deputados.