Marinho diz que economia com Previdência fica acima de R$ 800 bi

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho afirmou nesta quinta-feira, 18, que a economia com a reforma da Previdência ficará acima de R$ 800 bilhões em dez anos. Marinho, no entanto, não informou o número exato.

Questionado por jornalistas na entrada do Ministério, Marinho afirmou que aguarda a autorização do ministro da Economia, Paulo Guedes, para divulgar o valor exato do impacto fiscal com a reforma previdenciária.

O plano inicial do governo era de que a reforma da Previdência garantisse uma economia de cerca de R$ 1,2 trilhão em 10 anos. Com pontos retirados antes da aprovação na Comissão Especial e no primeiro turno da votação no plenário, a economia caiu.

Após o primeiro turno, Rogerio Marinho previu que a reforma ainda assim economizaria um valor próximo da meta de 1 R$ trilhão de Paulo Guedes. O secretário especial de Previdência e Trabalho acreditava em uma economia de R$ 900 bilhões.

Esta é a primeira vez que alguém da equipe econômica admite que versão atual do texto da reforma da Previdência ficará abaixo de R$ 900 bilhões. Após a votação do plenário, o Instituto Fiscal do Senado já havia adiantado que a economia seria menor. Nas contas do instituto, a economia pode ser até menor, de apenas R$ 744 bilhões.

O banco Itaú, no entanto, tem uma previsão parecida com a de Rogério Marinho, de R$ 865 bilhões.