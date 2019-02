Marinho: Divulgação da reforma será com site de simulações e call center

Rio – O secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, alertou que a divulgação da reforma da Previdência é de extrema importância e como é um assunto complexo terá que ser bastante debatida coma população. Ele não quis comentar sobre a atuação do governo Bolsonaro nas redes sociais para divulgar a proposta, mas afirmou que depois do carnaval já deverá estar funcionando um call center para tirar dúvidas e um site para fazer a simulação das novas opções de aposentadoria.

“Não é um tema fácil de se explicar, muitas regras de transição. Nossa estratégia será um site com simulações para benefícios e aposentadoria com as especificidades de cada cidadão, e um call center que será disponibilizado depois do carnaval”, informou Marinho, após participar do evento “E agora, Brasil?”, promovido pelo grupo Globo.

O presidente Jair Bolsonaro apoiou sua campanha nas redes sociais e, mesmo depois de vencida a eleição, continuou utilizando o meio para divulgar suas ações. A possibilidade de usar as redes sociais não foi descartada por Marinho, que evitou comentar especificamente o tema.

Perguntado sobre também se seria possível a volta do sistema “toma lá, dá cá”, para aprovação da reforma, onde o governo concede cargos ou outros benefícios para os partidos para conseguir aprovar projetos, Marinho foi mais enfático.

“Esse governo mostra disruptura com o status quo da política brasileira. Esse é um governo que quando foi formado não levou em consideração partidos políticos. O presidente Bolsonaro está inovando o processo político, o problema é que tem reações, quem está acostumado com a situação se ressente, mas haverá acomodação natural, e isso será customizado”, afirmou ele.