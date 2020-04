Mais uma rodada de revisões: bancos veem queda de até 3,5% no PIB de 2020

O aumento no número de casos de Covid-19 no Brasil em meio à pandemia do novo coronavírus dá cada vez mais força à onda de cortes nas previsões para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2020. Com o fechamento do comércio não essencial em quase todo o país, os bancos privados começaram a ver nesta semana quedas de até 3,5%.

O Bank of America (Bofa) anunciou ontem que passou a ver contração de 3,5% no PIB de 2020. O banco destaca que, entre os países da América Latina, o Brasil é um dos mais sensíveis ao preço das commodities (em queda há meses, acompanhando a retração forte na demanda global) e ao mercado chinês, maior parceiro comercial brasileiro. Essa previsão também incorpora o forte impacto no consumo e no investimento, em função da paralisação parcial das atividades no país.

O Bofa cita ainda que a falta de uma resposta política eficaz para controlar a propagação do vírus nos mercados desenvolvidos e em alguns mercados emergentes levou a instituição a reduzir sua previsão para o PIB global em 2020 de 0,3% para uma queda de 2,7%.

“Essa deve ser uma recessão consideravelmente pior do que a de 2008/09. Tanto os formuladores de políticas quanto o público em muitas economias não aprenderam a lição da China: a política mais eficaz é um bloqueio rápido e rigoroso”, diz o Bofa em relatório.

Nesta sexta-feira, 3, o banco UBS também divulgou uma revisão de expectativa para a economia brasileira, que foi de 0,5% a um recuo previsto para 2% no ano. “Um primeiro semestre ruim e uma recuperação possivelmente tímida nos levam à essa revisão”, disse em relatório.

O UBS espera que o Brasil entre em recessão técnica no segundo trimestre, por conta das restrições no varejo, após apresentar duas quedas seguidas no PIB trimestral, uma de 3,6% e outra de 20%.

Dados que mostram o nível da atividade no início de março já apontam para esse resultado, diz o banco, que cita o tombo recorde sentido por serviços no período. A atividade no setor sofreu a maior queda desde o início da pesquisa, 13 anos atrás. O movimento é atribuído quase que exclusivamente ao fechamento de empresas e à redução da demanda do consumidor devido às medidas adotadas para contenção do coronavírus..

O UBS também cita as vendas de automóveis do mês que, até agora, já caíram 32% em relação a fevereiro.

“Por enquanto, ainda esperamos que o segundo semestre apresente números melhores, com alta de 17% no PIB no terceiro trimestre e de 5% nos últimos três meses do ano”, diz o banco.

Mas o Brasil só deve voltar a alcançar o nível de atividade do quarto trimestre de 2019 em 2021, para quando o UBS espera um PIB 3% maior ante alta de 4,9% prevista anteriormente.

“Este cenário pressupõe que as formas mais graves de distanciamento social comecem a terminar em maio. A a extensão além de maio provavelmente levará a um crescimento abaixo do previsto”, diz em relatório.

Na semana passada, o secretário da Fazenda e Planejamento do estado de São Paulo, Henrique Meirelles falou à Exame que seus cálculos já apontam para a contração de 3% do Brasil no ano, mas com perspectiva de retomada no segundo semestre.

A pesquisa Focus do Banco Central, embora não tenha chegado nesse patamar, tem mostrado essa tendência de deterioração na expectativa do mercado semanalmente. Na última segunra-feira, esse número convergia para um recuo de 0,48% no ano contra alta de 1,48% na semana anterior. Para 2021, permanece a projeção de expansão de 2,50%.

No dia 20 de março, o governo brasileiro também anunciou um corte grande de expectativa para o PIB de 2020, que foi para uma leve alta de 0,02% ante um avanço esperado em 2,1% na semana passada.

Santander e Itaú, que revisaram suas previsões pela última vez na semana retrasada, para alta de 1% e queda de 0,7%, respectivamente, disseram que essas revisões continuariam acontecendo ao longo das semanas em função das incertezas externas e das domésticas, tanto políticas como econômicas. Santanter prevê divulgar sua revisão na segunda-feira.