Mais de 60% dos jovens no Brasil já compram pelo celular, diz estudo

São Paulo — Quase dois terços dos jovens brasileiros usam dispositivos móveis para realizar pagamentos, segundo pesquisa da Mastercard e da Kantar divulgada nesta sexta-feira.

De acordo com o levantamento, 64% dos jovens com idades de 18 a 35 anos fazem pagamentos por meio de aplicativos.

O dado faz parte de uma pesquisa com esse público feita na América Latina, envolvendo também Peru, Argentina, Chile e Colômbia, e mapeou a relação com a tecnologia e o dinheiro. Segundo a Mastercard, a pesquisa mostrou que os jovens brasileiros veem cada vez mais seus smartphones como uma ferramenta para a vida financeira.

Segundo o levantamento, a barreira mais relevante para a realização de pagamentos com dispositivo móvel é a taxa de aceitação, 41% afirmaram que não existem lojas suficientes que aceitam pagamentos com dispositivos móveis.

Entre as demais conclusões do levantamento, metade dos entrevistados disseram que consideram útil poder dividir o custo de uma compra com outras pessoas, como em refeições. Além disso, em algumas categorias de compras, os cartões de débito e crédito já ultrapassaram o dinheiro em espécie.