Maia prorroga envio de emendas para reforma da Previdência

Brasília — O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), assinou a prorrogação de envio de emendas para a PEC da reforma da Previdência, que antes se encerrava amanhã, para o dia 30 de maio. A informação foi divulgada durante a 9ª reunião da comissão especial sobre a reforma da Previdência, que acontece na tarde desta quarta-feira, 22, na Câmara dos Deputados. O tema hoje é a aposentadoria rural.

O prazo de envio das emendas para a PEC da reforma da Previdência já havia sido postergada, mas dependia de um ato oficial com assinatura do presidente da Câmara dos Deputados. A data de limite da entrega do relatório, que está sendo feito pelo relator Samuel Moreira (PSDB-SP), foi mantida em até 15 de junho.

Neste momento, os deputados presentes estão fazendo perguntas aos palestrantes. Mais cedo, o secretário Especial Adjunto de Previdência e Trabalho no Ministério da Economia, Bruno Leal, e a presidente da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), Marina Brito, falaram defendendo a PEC da Previdência.

Do lado oposto, defenderam a não inclusão dos trabalhadores rurais na reforma o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), Aristides dos Santos, e a Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), Jane Lúcia Berwanger.