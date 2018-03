Maia inclui na pauta de hoje votação de urgência para reoneração

Brasília – O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), incluiu na pauta de votação desta terça-feira, 20, a apreciação do requerimento de urgência do projeto que acaba com a desoneração da folha de pagamento. Partidos de oposição estão dispostos a votar o requerimento, mas sinalizam que não pretendem votar o mérito da matéria nesta semana.

O líder do DEM, Rodrigo Garcia (SP), disse que vê com bons olhos a iniciativa do governo de usar os recursos da reoneração para financiar a segurança pública no Rio de Janeiro.

“Sempre foi colocado que a intervenção deveria ser precedida de um planejamento. Esse planejamento não foi apresentado à sociedade brasileira, talvez até porque parte dele seja sigiloso. O que a gente espera é que não faltem recursos para resolver o problema da segurança pública no Rio porque pode ser um caminho para resolver a segurança no Brasil. Fiquei feliz de o governo pelo menos afirmar que parte dos recursos da reoneração serão destinados à segurança no Rio”, afirmou.

Se a base governista não conseguir votar a urgência da matéria hoje, haverá nova tentativa de votação nesta quarta-feira, 21. Maia seguiu para o Palácio do Planalto para discutir o projeto com o presidente Michel Temer.

Comissões

Na reunião de líderes partidários desta tarde, Maia anunciou que vai instalar as comissões permanentes na próxima semana. Em abril, as vagas dos partidos nos colegiados serão recalculadas conforme o tamanho das bancadas após o período da janela partidária.