Maia diz que nova Previdência permitirá melhor ambiente fiscal nos estados

São Paulo — O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou neste sábado que a reforma da Previdência permitirá um ambiente fiscal mais favorável para as contas públicas estaduais. “A reforma passa por um ambiente melhor nos Estados e municípios”, disse, o que justifica encontros como o que teve neste sábado com o governador de São Paulo, João Doria.

Segundo Maia, seu diálogo com os governadores acontece desde que foi reeleito, mas no caso específico de São Paulo, “Doria se mostra preocupado com a reforma da Previdência”, reforçou.

No encontro, o governador de São Paulo, João Doria, declarou apoio incondicional à postura do presidente da Câmara dos Deputados pela aprovação da reforma da Previdência. “Apoiamos a relevância de Maia como líder na Câmara pela reforma”, disse Doria após almoço com Maia na capital paulista.

Sobre os atritos envolvendo o líder da Câmara e o presidente da República, Jair Bolsonaro, Doria afirmou que é importante que Bolsonaro entenda “a relevância de uma relação harmônica” entre os poderes Executivo e Legislativo.

Na avaliação de Doria, sem a reforma da Previdência aprovada neste ano, o Brasil terá “sérios problemas fiscais”.