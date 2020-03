Maia apoia crédito a PMEs anunciado pelo governo, mas defende volume maior

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que é positiva a linha de crédito anunciada nesta sexta-feira pelo governo para pequenas e médias empresas para o pagamento de salários em meio à crise do coronavírus, mas defendeu que seja disponilibizado um valor maior do que os 40 bilhões de reais previstos para dois meses.

Em debate virtual organizado pelo Lide, grupo de empresários fundado pelo hoje governador de São Paulo, João Doria (PSDB), Maia aproveitou para cobrar do governo que sente para conversar e produza um “pacote horizontal” de medidas que traga previsibilidade à sociedade.

Pediu, ainda, que sejam observados os erros e acertos de outros países no combate à nova doença para a tomada de decisões no Brasil.

Pacote a pequenas e médias empresas

O governo federal anunciou novas medidas para conter o prejuízo à economia por conta do avanço do coronavírus no Brasil. O pacote é voltado para pequenas e médias empresas, com faturamento anual entre 360 mil reais e 10 milhões de reais.

Haverá uma linha de crédito na ordem de 40 bilhões de reais (serão 20 bilhões de reais por mês) que se destina exclusivamente para financiar dois meses de folhas de pagamento, com limite máximo de até dois salários mínimos.

Por exemplo: se o salário do empregado é de um salário mínimo (R$ 1.045), ele continuará ganhando o mesmo valor. Caso ele receba três salários mínimos (R$ 3.135), porém, ele vai ganhar dois salários mínimos (R$ 2.090) nesses dois meses ou ficará a cargo do empregador pagar a diferença.