Maia, Alcolumbre e Guedes discutirão reforma para militar na 4ª, diz Joice

Brasília – Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), vão se reunir para um almoço com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na próxima quarta-feira (27), para tratar da proposta de Previdência para militares. A informação foi dada pela deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) durante visita ao Palácio do Planalto, na noite desta segunda-feira, 25.

Mais cedo, Maia afirmou, durante debate promovido pela Folha e pela FGV, em São Paulo, que a demora na apresentação do texto voltado para as Forças Armadas atrasa a reforma da Previdência que foi apresentada ao Congresso pelo governo Jair Bolsonaro na semana passada.

Sobre o assunto, Joice comentou que “é natural que a Câmara queira ver o projeto envolvendo os militares”. “Até porque a nova Previdência é para todo mundo. Isso precisa ser evidenciado para os parlamentares e para a sociedade. Esse recado é para todos”, declarou a parlamentar. Com apoio de Maia e Alcolumbre, ela é cotada para a liderança do governo no Congresso.

Nesta segunda, o tema da proposta dos militares também foi tratado no Planalto durante reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros Fernando Azevedo (Defesa) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República) e os comandantes das Forças Armadas.