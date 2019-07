Maia adia reunião com líderes partidários para terça de manhã

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), remarcou a reunião que faria no fim desta tarde de segunda-feira, 8, com líderes partidários para terça-feira amanhã às 9h. O objetivo do encontro é fechar acordos para viabilizar a aprovação da reforma da Previdência no plenário da Casa até o fim desta semana.

Apesar de ter marcado uma reunião oficial, Maia já está conversando nesta tarde com alguns líderes partidários, além dos ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e do secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. O encontro está sendo realizado na residência oficial da Câmara.

Pela manhã, Maia afirmou esperar uma presença de mais de 490 deputados, dos 513, para não correr riscos na hora da votação. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, a reforma precisa de, no mínimo, 308 votos a favor e deverá ser aprovada em dois turnos para passar ao Senado.