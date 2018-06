Maggi: Expectativa é reverter antidumping da China em reunião do Brics

São Paulo – O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse nesta quarta-feira, 20, que tem a esperança de reverter as tarifas antidumping impostas pela China ao frango brasileiro, durante reunião do Brics que será realizada na África do Sul nesta sexta-feira, 22.

A ideia do ministro é levantar a pauta durante o encontro ministerial, antecipando o assunto que será tratado no encontro entre os presidentes dos países que integram o bloco, previsto para julho. Maggi segue ainda hoje para o país africano para o encontro do grupo, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

As declarações do ministro foram dadas hoje, por áudio no Whatsapp distribuído pela assessoria de imprensa de Maggi, após a realização de um evento em Brasília.

Segundo ele, uma missão chinesa virá ao Brasil para visitar três plantas brasileiras e conhecer os custos de produção. “Eles alegam que praticamos dumping, usando preços mais baixos de produção, o que não é verdadeiro. O Brasil é muito competitivo, tem a produção barata de ração, no caso farelo de soja e milho.”

Maggi reconhece que esse custo baixo incomoda outros países. “Tenho até dito a todos que fazem parte desse mercado a importância de saber o quanto se pode ofertar em cada país para que não implique desestruturar a produção local e haja uma reação da sociedade e de produtores contra o Brasil, como vem acontecendo até agora.”

Outra questão que “incomoda” o ministro, conforme ele disse, e será tratada durante a reunião do Brics é a negociação para retirada do embargo russo à carne suína. A alegação do país é de que havia a presença de ractopamina na proteína brasileira. “Todos os pleitos que a Rússia tinha com o Brasil foram atendidos”, justificou o ministro.