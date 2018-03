Macron pede ação na OMC por imposição de tarifas ao aço pelos EUA

Paris – A União Europeia deve agir com urgência na Organização Mundial de Comércio se os Estados Unidos seguirem em frente com a imposição de tarifas sobre o aço e o alumínio, disse nesta segunda-feira o presidente francês, Emmanuel Macron.

Falando após uma reunião com o primeiro-ministro do Quebec, Philippe Couillard, Macron afirmou que as medidas planejadas consistiam em “nacionalismo econômico” e nacionalismo era uma guerra em que todos os lados perdem.

“É importante nesse contexto que a União Europeia reaja de forma rápida e proporcionalmente dentro da OMC e em respeito à OMC”, disse Macron a jornalistas.