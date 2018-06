Macron: Líderes do G7 precisam ser civilizados quando pressionarem Trump

Ottawa – Líderes do G7 irão pressionar nesta semana o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre tarifas que Washington impôs sobre importações de aço e alumínio, mas precisam permanecer civilizados para tentar convencê-lo a mudar de ideia, disse o presidente francês, Emmanuel Macron, nesta quarta-feira.

Macron, falando com repórteres após conversas com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que os Estados Unidos são um aliado do qual o restante do G7 precisa.

As tensões sobre comércio, sobretudo envolvendo os Estados Unidos, podem ofuscar a cúpula do G7 nos dias 8 e 9 de junho.